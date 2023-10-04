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وزير الخارجية التركي: منفّذا الهجوم في أنقرة تدرّبا في سوريا

أخبار دولية
2023-10-04 | 09:52
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وزير الخارجية التركي: منفّذا الهجوم في أنقرة تدرّبا في سوريا
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وزير الخارجية التركي: منفّذا الهجوم في أنقرة تدرّبا في سوريا

أعلنت تركيا أن المقاتلَين الكرديَين المشتبه فيهما، اللذين قُتلا خلال هجوم شنّاه على وزارة الداخلية التركية الأحد في أنقرة ، تدّربا في سوريا.
     
ولفت وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى أن تركيا تحتفظ الآن بالحق في ضرب مجموعة أوسع من الأهداف الكردية في سوريا والعراق ردًا على هجوم الأحد.
     
وكان أعلن حزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره أنقرة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية، مسؤوليته عن الهجوم الذي نفذه شخصان الأحد على وزارة الداخلية التركية في العاصمة أنقرة.
     
وفجّر أحد الرجلين نفسه بينما قتل الآخر بالرصاص قبل أن يتمكن من دخول مجمع الوزارة، وأُصيب شرطيان خلال العملية.

أخبار دولية

وزير الخارجية التركي

أنقرة

حزب العمال الكردستاني

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