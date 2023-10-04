أوبك بلاس يبقي على خطته لخفض الانتاج من أجل دعم اسعار النفط

أوصت لجنة تابعة لتحالف "اوبك بلاس" المصدر للنفط الأربعاء، بالإبقاء على الخطة الحالية المتمثلة بخفض الإنتاج، والتي عززها خفض السعودية وروسيا لانتاجهما النفطي، بهدف دعم أسعار الذهب الأسود.



وأكد أعضاء لجنة المتابعة الوزارية المشتركة "التزامهم" بالخطة مشيرين إلى "استعدادهم... اتخاذ إجراءات إضافية" بعد تقييم الوضع في السوق، بحسب ما جاء في بيان نشر بعد اجتماع عُقد عبر الفيديو.



وأشادوا بـ"جهود السعودية" التي تقود التحالف وأعلنت الخفض الطوعي لانتاجها بمقدار مليون برميل يوميًا والذي بدأ تطبيقه في تموز/يوليو.



وأكدت وزارة الطاقة السعودية في بيان تمديد هذا الإجراء حتى نهاية كانون الأول.



وأشارت الوزارة إلى أن إنتاج المملكة خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من العام سيقارب 9 ملايين برميل يوميًا.