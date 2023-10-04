إلغاء رحلات في تايوان قُبيل الإعصار

ألغت السلطات، في تايوان، رحلات جوية، في أجزاء من مناطقها الجنوبية، قبل وصول الإعصار كوينو المتوقع إلى اليابسة، وهو ثاني عاصفة قوية تضرب الجزيرة بشكل مباشر، خلال شهر.



وقال خبراء إن التغير المُناخيّ جعل توقع مسارات العواصف المدارية أكثر صعوبة إضافة إلى زيادة قوة تلك العواصف مما يؤدي إلى المزيد من الأمطار والفيضانات الجارفة.