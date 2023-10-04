زيلينسكي وعلييف يؤكدان تمسكهما بمبدأ "وحدة أراضي" الدول

أكد الرئيس الأوكرانيّ فولوديمير زيلينسكي ونظيره الاذربيجاني إلهام علييف على مبدأ وحدة أراضي الدول، بعد أيام من سيطرة أذربيجان على إقليم ناغورني قره باغ الانفصاليّ.



وقال الرئيسان، في اتصال هاتفيّ: "أكدنا تمسكنا بمبادئ سيادة ووحدة أراضي الدول".