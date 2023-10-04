وزير الاتصالات الإسرائيلي يشيد من الرياض بـ"العلاقات المزدهرة" مع السعودية

أشاد وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو قرعي بـ"العلاقات المزدهرة" بين بلاده والسعودية، خلال زيارة هي الثانية لوزير إسرائيلي للرياض خلال أقل من أسبوع.



ويرأس قرعي وفداً رسميا يضم 14 عضوا بينهم النائب ديفيد بيتان وممثلين عن وزارة الخارجية للمشاركة في اجتماع للاتحاد البريدي العالمي، وهي وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة ترمي إلى تسهيل التعاون الدولي في القطاع البريدي.



وأكد قرعي ،خلال كلمته أمام مؤتمر البريد، "أننا نقدّر بشدة الجهود الحثيثة التي يبذلها قادة المملكة العربية السعودية ورئيس وزرائنا بنيامين نتانياهو لتعزيز العلاقات المزدهرة بين بلدين".



والأربعاء، زار قرعي الذي اعتمر القبعة الدينية اليهودية معرض الكتاب في الرياض حيث تفقد لفافة من الجلد تضم شروحات للتوراه باللغة العبرية.