ألمانيا تتّهم شقيقين سوريين بالتخطيط لهجوم على كنيسة في السويد

اتّهم المدّعون الألمان شقيقين سوريين بالتخطيط لهجوم مستوحى من تنظيم الدولة الإسلامية على كنيسة، في السويد، بسبب حوادث حرق المصحف، في البلاد.



وأوقف الشقيقان اللذان عرف عنهما فقط بـ أن.ك (29 عامًا) وأح.ك (24 عامًا)، في نيسان، وهما رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة.



وقال المدّعون إن الشقيق الأكبر كان يخطط منذ مطلع العام 2023 لـ"عملية تفجير هدفها قتل وإصابة العديد من الأشخاص".