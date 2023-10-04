أوكرانيا تبذل "كل ما بوسعها" للحصول على المزيد من أنظمة الدفاع الجويّ

أعلن الرئيس الأوكرانيّ فولوديمير زيلينسكي أن بلاده تبذل "كل ما بوسعها" كي تحصل على المزيد من أنظمة الدفاع الجوي في الأشهر القليلة المقبلة.



وقال، في كلمته المسائية المعتادة، "نفعل كل ما بوسعنا من أجل أن تتزود أوكرانيا بمزيد من أنظمة الدفاع الجويّ، قبل الشتاء".



وأضاف "والآن نحن بانتظار بعض القرارات من شركائنا، بالمناسبة".



ورأى أن على المناطق الأوكرانية أن تقوم بحماية المنشآت الحيوية وتنفيذ أعمال إعادة البناء الضرورية "في أقرب وقت".