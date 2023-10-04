انتخاب رئيس وزراء من السكان الاصليين للمرة الأولى في مقاطعة كندية

إنتُخب واب كينيو رئيسًا للوزراء، في مقاطعة مانيتوبا، في وسط كنداما، ما جعله أوّل سياسيّ من السكان الأصليين يُنتخب على رأس حكومة محلية.



وهكذا وصل زعيم الحزب الديموقراطي الجديد، في مانيتوبا، إلى السلطة بحكومة أغلبية.



وقال واب كينيو، أمام أنصاره، في وينيبيغ "إنه نصر كبير لنا جميعا في مانيتوبا".



وأضاف "لقد فعلت مانيتوبا شيئا أكثر تقدمية من أي من هذه المدن الكبرى" التي "تنظر إلينا بازدراء" قبل أن يشجع الشباب بكلمات والده الملهمة التي قالها والده بلغة أوجيبوي، وهي لغة السكان الأصليين "حددوا هدفا، وأحلامكم ستصبح حقيقة".