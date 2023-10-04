لا تمديد لمهمة لجنة خبراء حقوق الإنسان المعنية بإثيوبيا

أعلن متحدث باسم مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أنّ التحقيقات التي تجريها الهيئة الدولية في انتهاكات حقوق الإنسان في إثيوبيا ستتوقف الأسبوع المقبل بسبب عدم تقديم أي دولة طلبًا لتمديد تفويض لجنة التحقيق في الموعد النهائي.