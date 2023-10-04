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الولايات المتحدة تمنح أوكرانيا ذخائر إيرانية مصادرة
أخبار دولية
2023-10-04 | 14:28
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الولايات المتحدة تمنح أوكرانيا ذخائر إيرانية مصادرة
سلّم الجيش الأميركي أوكرانيا ذخائر أسلحة صغيرة صادرها أثناء نقلها من القوات الإيرانية إلى المتمردين الحوثيين المدعومين من طهران في اليمن.
وقالت القيادة المركزية للجيش (سنتكوم) في بيان إنّ "الحكومة الأميركية نقلت حوالى 1,1 مليون طلقة عيار 7,62 ملم إلى القوات المسلحة الأوكرانية" الاثنين.
وأضافت أن القوات البحرية الأميركية صادرت الذخيرة في كانون الأول/ديسمبر 2022 أثناء "نقلها من الحرس الثوري الإيراني إلى الحوثيين في اليمن".
وتابعت أن "الحكومة حصلت على ملكية هذه الذخائر في 20 تموز/يوليو 2023، من خلال مطالبات المصادرة المدنية التي رفعتها وزارة العدل" ضد الحرس الثوري الإيراني.
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