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معسكر جديد للجيش المالي تحت سيطرة المتمردين الطوارق

أخبار دولية
2023-10-04 | 15:40
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معسكر جديد للجيش المالي تحت سيطرة المتمردين الطوارق
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معسكر جديد للجيش المالي تحت سيطرة المتمردين الطوارق

أعلن المتمردون الطوارق، في مالي، سيطرتهم على معسكر جديد للجيش، في شمال البلاد، الذي يشهد تصعيدًا عسكريًا منذ آب.
     
وأورد المجلس الأعلى لوحدة أزواد، في بيان، أنّه "سيطر" على قاعدة الجيش، في توسا، غير البعيدة عن بوريم، في منطقة غاو، من دون أن يورد مزيدا من التفاصيل.
     
وأفادت وكالة فرانس برس بوقوع تبادل لإطلاق النار، بعد الظهر، في منطقة المعسكر.

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