الإعصار كوينو يتسبّب في تايوان برياح سرعتها "قياسية"

سجّلت جزيرة صغيرة تابعة لتايوان رياحاً عاتية غير مسبوقة من ناحية السرعة ناجمة عن الإعصار كوينو، بحسب ما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في تايبيه الخميس.



وقالت هيئة الأرصاد الجوية التايوانية لوكالة فرانس برس إنّه "تمّ تسجيل سرعة رياح قصوى بلغت 95,2 متراً في الثانية في جزيرة أوركيد الليلة الماضية، وهو رقم قياسي جديد لتايوان".



وتعادل هذه السرعة رياحاً تبلغ سرعتها 342.72 كيلومتراً في الساعة.



واجتاح الإعصار كوينو الطرف الجنوبي لتايوان الخميس، حاملاً معه أمطاراً غزيرة ورياحاً عاتية.