زلزال بقوة 6.6 درجات ضرب اليابان وإنذار بحدوث تسونامي

أعلنت الإدارة العامة للأرصاد الجوية اليابانية صباح اليوم أن زلزالا بقوة 6.6 درجات ضرب جنوب جزر إيزو الواقعة قبالة سواحل طوكيو، حيث تم إصدار تحذير من حدوث موجة تسونامي، بحسب وكالة "نوفوستي".



ووقع الزلزال عند الساعة 11.00 بالتوقيت المحلي قرب جزيرة توريشيما جنوب أرخبيل إيزو، وكان مركزه على عمق 10 كيلومترات.



ومن المتوقع أن يصل ارتفاع التسونامي إلى متر، ما يكفي ليحذر خبراء الأرصاد الجوية من أنه حتى موجة بهذا الارتفاع يمكن أن تطرح الشخص أرضا.