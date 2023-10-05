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برلين وواشنطن قلقتان على مصير فتاة إيرانية دخلت في غيبوبة إثر مشادّة مع الأمن
أخبار دولية
2023-10-05 | 00:38
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برلين وواشنطن قلقتان على مصير فتاة إيرانية دخلت في غيبوبة إثر مشادّة مع الأمن
أعربت ألمانيا والولايات المتحدة الأربعاء عن قلقهما على مصير فتاة إيرانية دخلت في غيبوبة منذ وقعت مشادّة بينها وبين قوات الأمن في مترو طهران.
وكتبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك على منصة إكس، أنّه "في إيران، شابة تقاتل من أجل حياتها مرة أخرى، لمجرّد أنّه أمكن رؤية شعرها في مترو الأنفاق. هذا أمر لا يطاق".
بدوره، قال أبرام بالي، المبعوث الأميركي الخاص لإيران، على المنصة نفسها "أنا مصدوم وقلق بسبب التقارير التي تفيد بأنّ ما يسمّى بالشرطة الأخلاقية الإيرانية اعتدت" على الفتاة.
وأضاف "نحن نراقب وضعها الصحّي. نحن نواصل دعم الشعب الإيراني الشجاع ونعمل مع العالم لمحاسبة النظام على انتهاكاته".
أخبار دولية
وواشنطن
قلقتان
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