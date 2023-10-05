ثلاثة قتلى بينهم عنصرا إطفاء في انهيار مبنى في هافانا

سقط ثلاثة قتلى، بينهم عنصرا إطفاء، في انهيار مبنى في هافانا كان يقطن فيه أكثر من 50 شخصاً، بحسب ما أعلنت السلطات الأربعاء.



وقالت وزارة الداخلية الكوبية في بيان إنّ عنصري الإطفاء القتيلين هما امرأة تبلغ من العمر 40 عاماً ورجل يبلغ من العمر 23 عاماً.



وأوضحت أنّه في البداية انهار جزء من المبنى فأرسلت فرق الإطفاء وحدة إلى مكان الحادث لتأمين الموقع، وعندما دخل عنصرا الإطفاء إلى المبنى المكوّن من طابقين انهار جزء آخر منه فقضى العنصران.