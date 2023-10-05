إقالة قائد الدرك في بوركينا فاسو

أقالت السلطات في بوركينا فاسو الأربعاء رئيس أركان قوات الدرك، في خطوة تأتي بعد أسبوع من توقيف أربعة ضبّاط، من بينهم اثنان من معاونيه المقرّبين السابقين، للاشتباه بتورّطهم في "مؤامرة ضدّ أمن الدولة".



ونصّ مرسوم رئاسي اطّلعت عليه وكالة فرانس برس على إقالة اللفتنانت كولونيل إيفرار سومدا من منصب قائد قوات الدرك الوطني وتعيين اللفتنانت كولونيل كواغري ناتاما مكانه.



وجاء في المرسوم الموقّع من الكابتن إبراهيم تراوري أنّه "يتمّ تعيين اللفتنانت كولونيل ناتاما كواغري من القوات المسلّحة الوطنية رئيساً لأركان الدرك الوطني".