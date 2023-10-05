لندن: موسكو تعتزم استهداف سفن مدنية في البحر الأسود بألغام بحرية

أعلنت لندن الأربعاء أنّ موسكو تعتزم استهداف سفن مدنية في البحر الأسود بألغام بحرية من أجل منع تصدير الحبوب الأوكرانية عبر هذا الممرّ الحيوي.



وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان إنّ "معلومات استخبارية تشير إلى أنّ روسيا تسعى لاستهداف سفن مدنية تستخدم الممرّ الإنساني في أوكرانيا من أجل تعطيل تصدير الحبوب الأوكرانية".



وأضافت أنّ موسكو "سترغب حتماً في تجنّب إغراق سفن مدنيّة علناً وستتّهم كذباً أوكرانيا بالوقوف خلف أيّ هجوم".