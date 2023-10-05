الأمم المتحدة: جهود حل أزمة ديون الدول الفقيرة غير كافية

اعتبرت الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد الأربعاء أنّ الجهود المبذولة لمحاولة حلّ أزمة ديون الدول الفقيرة غير كافية نظراً لحجم المشكلة وإلحاحها.



ودعت ريبيكا غرينسبان إلى البحث في هذا الموضوع الأسبوع المقبل خلال اجتماعات الخريف للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.



وخلال مؤتمر صحافي عرضت فيه التوقعات الاقتصادية السنوية التي جمعها مؤتمر "أونكتاد" قالت غرينسبان "أودّ أن أرى مسألة الديون في النقاشات إنّها مشكلة مهمّة".