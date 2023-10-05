قتلى ومفقودون جراء فيضان بحيرة جليدية بشمال شرق الهند

قُتل عشرة أشخاص على الأقل وفُقد 82 جراء فيضانات وقعت في واد بولاية سيكيم في شمال شرق الهند إثر هطول أمطار غزيرة على بحيرة جليدية في هملايا، على ما أعلنت الحكومة المحلية.



وأعلن مسؤول حكومي كبير في الولاية فيجاي بوشان باتاك للصحافيين أن " عشر جثث انتُشلت حتى الآن واعتُبر 82 شخصا بينهم جنود في عداد المفقودين"، بعدما أفادت حصيلة سابقة عن فقدان العشرات بينهم 23 جنديا على الأقل.