أوكرانيا تسقط 24 من أصل 29 مسيّرة روسية خلال الليل

دمّرت قوات الدفاع الجوي الاوكرانية معظم المسيّرات الـ29 التي أطلقتها روسيا من شبه جزيرة القرم خلال الليل.



وأعلنت اوكرانيا أن " 29 مسيّرة أُطلقت في المجموع"، مؤكدة أن القوات الأوكرانية دمّرت، بالتعاون مع قوات الدفاع الجوي، 24 مسيّرة من طراز شاهد-131/136 فوق مناطق أوديسا وميكولاييف وكيروفوغراد" في جنوب أوكرانيا ووسطها.