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أوكرانيا تسقط 24 من أصل 29 مسيّرة روسية خلال الليل

أخبار دولية
2023-10-05 | 03:35
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أوكرانيا تسقط 24 من أصل 29 مسيّرة روسية خلال الليل
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أوكرانيا تسقط 24 من أصل 29 مسيّرة روسية خلال الليل

دمّرت قوات الدفاع الجوي الاوكرانية معظم المسيّرات الـ29 التي أطلقتها روسيا من شبه جزيرة القرم خلال الليل.
     
وأعلنت اوكرانيا أن " 29 مسيّرة أُطلقت في المجموع"، مؤكدة أن القوات الأوكرانية دمّرت، بالتعاون مع قوات الدفاع الجوي، 24 مسيّرة من طراز شاهد-131/136 فوق مناطق أوديسا وميكولاييف وكيروفوغراد" في جنوب أوكرانيا ووسطها.

أخبار دولية

اوكرانيا

روسيا

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