قتلى في ضربات تركية على مواقع كردية في شمال شرق سوريا

قُتل 7 أشخاص في ضربات شنتها مسيرات تركية على مناطق واقعة تحت سيطرة الأكراد في ولاية الحسكة في شمال شرق سوريا، ردا على اعتداء في أنقرة، على ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.



واستهدفت إحدى الضربات سيارة ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص، بحسب المرصد، فيما أفاد المتحدث باسم قوات سوريا الديموقراطية عن استهداف سيارة.



واشار المتحدث إلى وقوع إصابات بجروح في ضربة ثانية على مصنع.