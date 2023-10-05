مقتل فلسطينيَّين برصاص الجيش الاسرائيلي في الضفة العربية

قُتل فلسطينيان برصاص الجيش الاسرائيلي في قرية شوفة شمال الضفة الغربية المحتلة، حسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.



وأفاد الجيش الاسرائيلي في بيان عن "شل حركة" فلسطينيَّين في قرية شوفة جنوب شرق مدينة طولكرم "في أعقاب إطلاق النار باتجاه سيارة اسرائيلية".



واضاف البيان: "تعرف الجيش على السيارة المشبوهة وجرى اشتباك مع الجنود وبعد تبادل إطلاق النار تم شل حركة الإرهابيَّين".



وتابع "عثر داخل السيارة على بندقية إم 16 ومخازن ذخيرة".



ونقلت وزارة الصحة الفلسطينية عن الهيئة العامة للشؤون المدنية ان "الشهدين هما عبد الرحمن فارس محمد عطا (23 عاماً) وحذيفة عدنان محمد فارس (27 عاماً)".