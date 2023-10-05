مرصد كوبرنيكوس الأوروبي: شهر أيلول كان الأكثر حرّاً على الإطلاق الذي يسجّل على مستوى العالم

أعلن مرصد كوبرنيكوس الأوروبي أنّ "شهر أيلول كان الأكثر حرّاً على الإطلاق الذي يسجّل على مستوى العالم، مشيرة إلى أنه تخطّى الرقم القياسي السابق المسجّل في 2020 بفارق كبير بلغ نصف درجة مئوية".ولفت المرصد إلى أنّ متوسط حرارة سطح الكوكب خلال الشهر المنصرم بلغ 16.38 درجة مئوية، موضحا أنها"حالة شاذة غير مسبوقة" إذ إنّها تزيد بمقدار 1.75 درجة مئوية عن معدل درجات الحرارة لشهر أيلول في الفترة بين عامي 1850-1900"، أي قبل تأثير انبعاثات غازات الدفيئة الناجمة عن النشاط البشري على المناخ.كذلك، أعلن المرصد في تقريره الشهري أنّ معدل درجات الحرارة في العالم منذ مطلع هذا العام يزيد بـ1.4 درجات مئوية عمّا كان عليه قبل الثورة الصناعية.