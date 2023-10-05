المرصد السوري: سبعة قتلى على الأقل في هجوم بمسيّرات على الكلية الحربية في حمص



قُتل سبعة ضباط من قوات النظام السوري وأصيب 20 بجروح اثر هجوم بطائرات مسيّرة استهدف الخميس الكلية الحربية في حمص، وفق ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان.



وأكد المرصد "مقتل سبعة وإصابة أكثر من 20 ضابطا من قوات النظام بانفجار عنيف بمحيط الكلية الحربية بحمص، ناجم عن هجوم بطائرات مسيرة، خلال عرض تخريج الكلية الحربية"، فيما حمّل الجيش السوري "تنظيمات إرهابية" مسؤولية الهجوم الذي أسفر عن سقوط "عدد من الشهداء من مدنيين وعسكريين ووقوع عشرات الجرحى بينهم إصابات حرجة".