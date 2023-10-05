أكثر من 60 قتيلا في هجوم بمسيّرات على الكلية الحربية في حمص

هجوم بمسيّرات على الكلية الحربية في حمص

استهدف هجوم بمسيّرات الخميس، الكلية الحربية في حمص (وسط) مباشرة بعد اختتام حفل تخريج ضباط، وفق ما أعلن الجيش السوري، ما أدى إلى مقتل اكثر من ستين شخصا، بحسب حصيلة جديدة للمرصد السوري لحقوق الإنسان.



وقال الجيش السوري في بيان: "قامت التنظيمات الإرهابية المسلحة المدعومة من أطراف دولية معروفة ظهر اليوم باستهداف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص عبر مسيرات تحمل ذخائر متفجرة وذلك بعد انتهاء الحفل مباشرة، ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء من مدنيين وعسكريين ووقوع عشرات الجرحى".



وأضاف أن "القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تعتبر هذا العمل الإرهابي الجبان عملاً إجرامياً غير مسبوق، وتؤكد أنها سترد بكل قوة وحزم على تلك التنظيمات الإرهابية أينما وجدت".



من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل أكثر من ستين شخصا في الهجوم "بينهم عسكريون وتسعة مدنيين على الاقل".



وكان تحدث في حصيلة سابقة عن "مقتل سبعة اشخاص على الاقل وإصابة أكثر من 20 ضابطا من قوات النظام بانفجار عنيف بمحيط الكلية الحربية بحمص، ناجم عن هجوم بطائرات مسيرة".



ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم، علما بأن المجموعات الجهادية التي تسيطر على أجزاء من الأراضي السورية تستخدم أحيانا مسيّرات مسلحة.