بوتين: استعادة أذربيجان لناغورني قره باغ كانت أمرا "حتميا"

بوتين: استعادة أذربيجان لناغورني قره باغ كانت أمرا "حتميا"



اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن استعادة أذربيجان لإقليم ناغورني قره باغ الانفصالي كانت أمرا "حتميا"، وذلك بعد اتهام أرمينيا لموسكو بعدم التحرك.



وقال بوتين أن هذا الامر "كان حتميا بعد اعتراف السلطات الارمينية بسيادة أذربيجان (على قره باغ)"، مؤكدا أن أرمينيا "لا تزال" حليفة روسيا. وأضاف "إنها فقط مسألة وقت قبل أن تبدأ اذربيجان بإرساء النظام الدستوري مجددا في هذه المنطقة".

