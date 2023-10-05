بوتين: مهمة روسيا تتمثل في "بناء عالم جديد"

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن مهمة بلاده تتمثل في "بناء عالم جديد"، مهاجما "الهيمنة" الغربية ومدرجا الهجوم الروسي على أوكرانيا في هذا السياق.



وقال بوتين خلال منتدى فالداي السياسي في روسيا: "تواجهنا خصوصا مهمة بناء عالم جديد".