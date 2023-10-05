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بوتين يتهم الغرب بإقامة "ستار حديدي جديد" مع روسيا
أخبار دولية
2023-10-05 | 11:56
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بوتين يتهم الغرب بإقامة "ستار حديدي جديد" مع روسيا
بوتين: لسنا نحن من نغلق الباب بل أوروبا هي التي تغلق الباب
اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس، الغرب باقامة "ستار حديدي جديد" مع روسيا، بعد أكثر من عام ونصف عام على بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا، والذي أعقبته حزمة عقوبات على موسكو.
وقال بوتين خلال منتدى فالداي في روسيا: "لسنا نحن من نغلق الباب. بل أوروبا هي التي تغلق الباب... تتم إقامة ستار حديدي جديد. ولسنا نحن من يصنعه، بل الأوروبيون".
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