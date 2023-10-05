شارل ميشال: محادثات بين أذربيجان وأرمينيا في بروكسل بحلول نهاية هذا الشهر

أكد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أنه وجه دعوة لكل من الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان إلى بروكسل بحلول نهاية تشرين الاول في محاولة لخفض التوتر بين البلدين.



وقال ميشال في مقابلة مع وكالة فرانس برس في غرناطة في إسبانيا على هامش قمة المجموعة السياسية الأوروبية: "أوضحت أنني سأدعو الزعيمين لاجتماع في بروكسل بحلول نهاية تشرين الاول".