وزير الطاقة التركي يزور إسرائيل "في تشرين الثاني

يزور وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار إسرائيل في تشرين الثاني لبحث تسليم الغاز الإسرائيلي إلى بلاده، حسبما أفادت وزارته وكالة فرانس برس الخميس.



ولم يتمّ تحديد موعد للزيارة حتى الان، لكن الوزير أشار الى أنها ستجري "في الأسابيع المقبلة"، وذلك خلال مقابلة مع قناة "إن تي في" التلفزيونية الخاصّة.



وأوضح بيرقدار أنّ تركيا هي رابع أكبر سوق في أوروبا للغاز الطبيعي، مضيفاً أنها تعتزم أيضاً التموضع على أنها "دولة عبور" للغاز المتّجه إلى الدول الأوروبية.



ولفت إلى أنه سيناقش مع نظيره الإسرائيلي تسليم الغاز إلى تركيا للاستهلاك الوطني، وكذلك تنظيم عمليات التسليم إلى أوروبا.



وأضاف أنّ أنقرة وقّعت أخيراً اتفاقات بهذا الشأن مع بلغاريا ورومانيا والمجر ومولدافيا.



وبعد أكثر من عقد من التوترات، التقى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو للمرة الأولى الشهر الماضي، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.