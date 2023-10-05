طهران تنتقد الغرب إثر تصريحات بشأن فتاة إيرانية في غيبوبة

انتقدت إيران الخميس ما وصفته بـ"التصريحات المتحيزة" من الدول الغربية بعد مزاعم عن إصابة فتاة إيرانية في السادسة عشرة في غيبوبة بعد تعرضها "لاعتداء" في إحدى محطات قطار الأنفاق في طهران.



وقالت منظمة "هنكَاو" التي تعنى بحقوق الأكراد في إيران إن "آرميتا كَراوند وهي فتاة تبلغ 16 عاما، دخلت في غيبوبة اعتبارا من الأحد... بسبب اعتداء جسدي حاد من عناصر (إناث) من شرطة الأخلاق في مترو طهران".



وأوضحت أن الاعتداء حصل بسبب "ما اعتبرته الشرطة عدم التزام (من قبل كَراوند) بالحجاب الإلزامي"، مشيرة الى أن الفتاة عانت إصابات بالغة، ونقلت الى مستشفى فجر في العاصمة حيث ترقد تحت رقابة أمنية "ولا يسمح لأي كان بزيارتها، حتى أفراد عائلتها".



لكن السلطات نفت وقوع أي احتكاك بين الفتاة وعناصر في أجهزة رسمية، مؤكدة أنها "فقدت الوعي" لانخفاض في ضغط الدم.



وسارع دبلوماسيون من الولايات المتحدة وألمانيا الأربعاء إلى التعليق على ذلك.



وكتبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك على منصة "إكس" أنّه "في إيران، شابة تقاتل من أجل حياتها مرة أخرى، لمجرّد أنّه أمكن رؤية شعرها في مترو الأنفاق. هذا أمر غير مقبول".



بدوره، قال المبعوث الأميركي الخاص لإيران أبرام بالي على المنصة نفسها إن واشنطن "مصدومة وقلقة بسبب التقارير التي تفيد بأنّ ما يسمّى الشرطة الأخلاقية الإيرانية اعتدت" على الفتاة.



والخميس، رد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني قائلا عبر الموقع: "بدلا من التصريحات التدخلية والمتحيزة والتعبير عن قلق غير صادق على النساء والفتيات الإيرانيات، من الأفضل القلق على العاملين في مجال الرعاية الصحية في الولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة والمرضى ومعالجة وضعهم".



وفي تقريرها حول واقعة مترو الأنفاق، أوردت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "إرنا" أنّ "تلميذة تبلغ 16 عاماً" أغمي عليها أثناء صعودها على متن القطار بسبب "انخفاض في ضغط الدم".



ونفى الرئيس التنفيذي لمترو الأنفاق في طهران مسعود دوروستي وقوع أيّ "نزاع لفظي أو جسدي" بين الفتاة "وركاب المترو أو كوادره".



وأوقفت صحافية إيرانية الإثنين في طهران بعد توجّهها إلى المستشفى لإعداد تقرير عن وضع الفتاة، بحسب صحيفة شرق الاصلاحية.