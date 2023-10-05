بوتين: أوكرانيا "ستعيش أسبوعا" فقط إذا توقف التسليح الغربي

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن أوكرانيا "ستعيش أسبوعا" فقط اذا توقفت الدول الغربية عن تزويدها بالأسلحة التي تعوّل عليها في جهدها العسكري.



وقال بوتين خلال منتدى فالداي الدولي: "حين تستنفد مخزونات الأسلحة (الغربية التي تسلم لأوكرانيا)، لن يعيشوا سوى أسبوع فقط"، مؤكدا ان هذه المخزونات "تستنفد أيضا في أوروبا".