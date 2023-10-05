سلوفاكيا تجمد قرارات تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا

جمدت سلوفاكيا قرارات تقضي بتقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بعد فوز الشعبويين المعارضين لهذا الأمر في الانتخابات التشريعية، بحسب ما أعلنت الرئاسة.



وقال المتحدث مارتن ستريزينيتش لوكالة فرانس برس إن الرئيسة سوزانا كابوتوفا تتشارك الرأي مع رئيس الوزراء المنتهية ولايته ان "القرار بهذا الشأن يجب أن يعكس نتيجة الانتخابات التشريعية الأخيرة".



وبحسب المتحدث فإن "قرارا بشأن المساعدات العسكرية في هذه اللحظة سيشكل سابقة" للحكومة الجديدة، مضيفا أن الإدارة المنتهية ولايتها تتمتع بصلاحيات محدودة.



وأوضح المتحدث أن كابوتوفا "لم تغير موقفها من المساعدات العسكرية لأوكرانيا وستواصل دعم ذلك".



وكان الحزب الشعبوي "سمير-إس دي" برئاسة رئيس الوزراء السلوفاكي السابق روبرت فيكو نال 23 بالمئة من الأصوات في انتخابات السبت وهزم الحزب الوسطي "سلوفاكيا التقدمية" الذي نال 18% من الأصوات.



وكلف فيكو الإثنين تشكيل حكومة جديدة.