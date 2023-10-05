بوتين: العثور على "قطع قنبلة يدوية" في جثث ضحايا تحطم طائرة قائد فاغنر

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن "قطعا من قنبلة يدوية" تم العثور عليها في جثث ضحايا تحطم طائرة قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين في آب، نافيا تعرض الطائرة "لتأثير خارجي".



وقال بوتين خلال منتدى فالداي الدولي في روسيا: "رئيس لجنة التحقيق سلمني تقريرا قبل بضعة ايام. تم العثور على قطع من قنبلة يدوية في جثث ضحايا الكارثة الجوية. لم يكن هناك أي تاثير خارجي على الطائرة".