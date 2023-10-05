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إيران تحتجز والدة فتاة في غيبوبة بعد تعرضها "لاعتداء"
أخبار دولية
2023-10-05 | 14:55
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إيران تحتجز والدة فتاة في غيبوبة بعد تعرضها "لاعتداء"
قامت إيران باحتجاز والدة فتاة إيرانية في السادسة عشرة في غيبوبة بعد تعرضها "لاعتداء" في إحدى محطات قطار الأنفاق في طهران، بحسب ما اعلنت منظمة حقوقية الخميس.
وقالت منظمة "هنكَاو" التي تعنى بحقوق الأكراد في إيران إن "آرميتا كَراوند وهي فتاة تبلغ 16 عاما، دخلت في غيبوبة اعتبارا من الأحد... بسبب اعتداء جسدي حاد من عناصر (إناث) من شرطة الأخلاق في مترو طهران".
وأوضحت أن الاعتداء حصل بسبب "ما اعتبرته الشرطة عدم التزام (من قبل كَراوند) بالحجاب الإلزامي"، مشيرة الى أن الفتاة عانت إصابات بالغة، ونقلت الى مستشفى فجر في العاصمة حيث ترقد تحت رقابة أمنية "ولا يسمح لأي كان بزيارتها، حتى أفراد عائلتها".
لكن السلطات نفت وقوع أي احتكاك بين الفتاة وعناصر في أجهزة رسمية، مؤكدة أنها "فقدت الوعي" لانخفاض في ضغط الدم.
وفي وقت لاحق الخميس، أفادت منظمة "هنكاو" بأن والدة الفتاة شاهين أحمدي ألقي القبض عليها بالقرب من المستشفى واقتادتها قوات الأمن إلى مكان مجهول.
وبحسب تلفزيون إيران الدولي، فإن الاعتقال جاء بعد احتجاج الوالدة على القيود المفروضة على زيارات المستشفى.
من جهتها، نفت وكالة تسنيم الإيرانية اعتقال الوالدة وانتقدت وسائل الاعلام الغربية لسعيها لإثارة "الفتنة والفوضى".
أخبار دولية
إيران
احتجاز
غيبوبة
اعتداء
آرميتا كَراوند
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