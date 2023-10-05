وزارة الدفاع الأميركية تعلن إسقاط مسيّرة تركية فوق سوريا

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أن مقاتلات اف-16 أسقطت الخميس طائرة مسيّرة تعود إلى تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي، بعدما شكلت تهديدا محتملا للقوات الأميركية في سوريا.



وقال المتحدث باسم البنتاغون البريغادير جنرال بات رايدر للصحافيين: "قدر القادة العسكريون الأميركيون أن المسيّرة التي كانت (...) على بعد أقل من نصف كيلومتر من القوات الأميركية، تشكل تهديدًا محتملاً، وبناء عليه أسقطت مقاتلات اف-16 الأميركية المسيّرة دفاعا عن النفس".