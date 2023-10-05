الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
جبل لبنان
24
o
متن
25
o
كسروان
25
o
الشمال
25
o
الجنوب
26
o
البقاع
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
الشقيقتان
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
جبل لبنان
24
o
متن
25
o
كسروان
25
o
الشمال
25
o
الجنوب
26
o
البقاع
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وزارة الدفاع الأميركية تعلن إسقاط مسيّرة تركية فوق سوريا
أخبار دولية
2023-10-05 | 15:36
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
وزارة الدفاع الأميركية تعلن إسقاط مسيّرة تركية فوق سوريا
أعلنت وزارة الدفاع الأميركية أن مقاتلات اف-16 أسقطت الخميس طائرة مسيّرة تعود إلى تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي، بعدما شكلت تهديدا محتملا للقوات الأميركية في سوريا.
وقال المتحدث باسم البنتاغون البريغادير جنرال بات رايدر للصحافيين: "قدر القادة العسكريون الأميركيون أن المسيّرة التي كانت (...) على بعد أقل من نصف كيلومتر من القوات الأميركية، تشكل تهديدًا محتملاً، وبناء عليه أسقطت مقاتلات اف-16 الأميركية المسيّرة دفاعا عن النفس".
أخبار دولية
وزارة الدفاع الأميركية
إسقاط
مسيّرة تركية
سوريا
التالي
مقتل فلسطينيَّين برصاص الجيش الاسرائيلي في الضفة العربية
أوكرانيا تسقط 24 من أصل 29 مسيّرة روسية خلال الليل
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2023-07-28
أربعة قتلى في هجوم نفذته مسيّرة تركية في سوريا
أخبار دولية
2023-07-28
أربعة قتلى في هجوم نفذته مسيّرة تركية في سوريا
0
أخبار دولية
15:40
ضربات تركية جديدة على أهداف كردية في شمال سوريا
أخبار دولية
15:40
ضربات تركية جديدة على أهداف كردية في شمال سوريا
0
أخبار دولية
13:03
ارتفاع حصيلة الهجوم على الكلية العسكرية في سوريا الى أكثر من مئة قتيل
أخبار دولية
13:03
ارتفاع حصيلة الهجوم على الكلية العسكرية في سوريا الى أكثر من مئة قتيل
0
أخبار دولية
06:40
قتلى في ضربات تركية على مواقع كردية في شمال شرق سوريا
أخبار دولية
06:40
قتلى في ضربات تركية على مواقع كردية في شمال شرق سوريا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
15:40
ضربات تركية جديدة على أهداف كردية في شمال سوريا
أخبار دولية
15:40
ضربات تركية جديدة على أهداف كردية في شمال سوريا
0
أخبار دولية
14:55
إيران تحتجز والدة فتاة في غيبوبة بعد تعرضها "لاعتداء"
أخبار دولية
14:55
إيران تحتجز والدة فتاة في غيبوبة بعد تعرضها "لاعتداء"
0
أخبار دولية
14:49
بوتين: العثور على "قطع قنبلة يدوية" في جثث ضحايا تحطم طائرة قائد فاغنر
أخبار دولية
14:49
بوتين: العثور على "قطع قنبلة يدوية" في جثث ضحايا تحطم طائرة قائد فاغنر
0
أخبار دولية
14:47
سلوفاكيا تجمد قرارات تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا
أخبار دولية
14:47
سلوفاكيا تجمد قرارات تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2023-10-02
سيدة تعلن عن خيانة زوجها لها: "اكتشفت أنه على علاقة مع صديقتي المقربة"... بهذه الطريقة!
منوعات
2023-10-02
سيدة تعلن عن خيانة زوجها لها: "اكتشفت أنه على علاقة مع صديقتي المقربة"... بهذه الطريقة!
0
فنّ
05:27
ماغي بو غصن وجمال سنان... 20 عاماً من الزواج والحب
فنّ
05:27
ماغي بو غصن وجمال سنان... 20 عاماً من الزواج والحب
0
فنّ
2023-10-03
مايا دياب برفقة نجمة عالميّة في باريس.. وهل فستانها هو الأجرأ على الإطلاق؟ (صور)
فنّ
2023-10-03
مايا دياب برفقة نجمة عالميّة في باريس.. وهل فستانها هو الأجرأ على الإطلاق؟ (صور)
0
رياضة
2023-02-21
وفاة أمانسيو أمارو أحد أساطير ريال مدريد في الستينيات والسبعينيات
رياضة
2023-02-21
وفاة أمانسيو أمارو أحد أساطير ريال مدريد في الستينيات والسبعينيات
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:14
غزوة البق لمدينة الحب باريس
تقارير نشرة الاخبار
14:14
غزوة البق لمدينة الحب باريس
0
تقارير نشرة الاخبار
14:13
ما هي أضخم المؤتمرات الطبية في لبنان؟
تقارير نشرة الاخبار
14:13
ما هي أضخم المؤتمرات الطبية في لبنان؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:58
هل السدود مجهزة لإمكانية حدوث فيضانات؟
تقارير نشرة الاخبار
13:58
هل السدود مجهزة لإمكانية حدوث فيضانات؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
إتفاق حول نص رئيسي لـ"إصلاح سياسة الهجرة في أوروبا"... على ماذا ينص؟
تقارير نشرة الاخبار
13:48
إتفاق حول نص رئيسي لـ"إصلاح سياسة الهجرة في أوروبا"... على ماذا ينص؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
مواجهة بين وزير العدل ونادي قضاة لبنان؟
تقارير نشرة الاخبار
13:46
مواجهة بين وزير العدل ونادي قضاة لبنان؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
ميقاتي يلوح بإصدار الموازنة بمرسوم
تقارير نشرة الاخبار
13:45
ميقاتي يلوح بإصدار الموازنة بمرسوم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
شبكات التهريب على الحدود من العمق السوري الى العمق اللبناني جرم مستمر يوميا
تقارير نشرة الاخبار
13:44
شبكات التهريب على الحدود من العمق السوري الى العمق اللبناني جرم مستمر يوميا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
السوريون لم يكتفوا بالبشر… حتى بالحجر اجتاحوا لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:42
السوريون لم يكتفوا بالبشر… حتى بالحجر اجتاحوا لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
معرض Life Hub.. المقدمة الأمثل لإكسبو قطر 2023
تقارير نشرة الاخبار
13:39
معرض Life Hub.. المقدمة الأمثل لإكسبو قطر 2023
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
06:23
معطيات جديدة عن مطلق النار على السفارة الأميركية
خبر عاجل
06:23
معطيات جديدة عن مطلق النار على السفارة الأميركية
2
فنّ
05:30
الموت يفجع ناجي أسطا بأعزّ الناس!
فنّ
05:30
الموت يفجع ناجي أسطا بأعزّ الناس!
3
منوعات
06:45
ذهبت في رحلة شهر العسل لكنها لم تكن تعلم أنها ستكون رحلتها الأخيرة... قصة مأساوية لإحدى ضحايا حافلة البندقية!
منوعات
06:45
ذهبت في رحلة شهر العسل لكنها لم تكن تعلم أنها ستكون رحلتها الأخيرة... قصة مأساوية لإحدى ضحايا حافلة البندقية!
4
خبر كاذب
04:09
ما صحّة تقديم مساعدات بقيمة 10 دولارات أميركية يومياً و300 دولار أميركي شهرياً للاجئين السوريين؟
خبر كاذب
04:09
ما صحّة تقديم مساعدات بقيمة 10 دولارات أميركية يومياً و300 دولار أميركي شهرياً للاجئين السوريين؟
5
فنّ
10:56
لاميتا فرنجية بإطلالة مثيرة وجريئة: "الروح البريّة" (صور)
فنّ
10:56
لاميتا فرنجية بإطلالة مثيرة وجريئة: "الروح البريّة" (صور)
6
أخبار لبنان
09:24
قراران لوزير الداخلية بشأن النازحين السوريين
أخبار لبنان
09:24
قراران لوزير الداخلية بشأن النازحين السوريين
7
منوعات
07:06
تضييق الخناق على مجتمع الميم-عين يهدّد مناخ الحريات في لبنان
منوعات
07:06
تضييق الخناق على مجتمع الميم-عين يهدّد مناخ الحريات في لبنان
8
آخر الأخبار
03:41
النائب السابق ميشال الخوري في ذمّة الله
آخر الأخبار
03:41
النائب السابق ميشال الخوري في ذمّة الله
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More