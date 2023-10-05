ضربات تركية جديدة على أهداف كردية في شمال سوريا

قصفت تركيا مجددا مساء الخميس، مواقع وأهدافا كردية في شمال سوريا من بينها "مستودعات أسلحة وذخيرة"، وفق ما أوردت وسائل إعلام تركية.



وقالت قناة "تي آر تي" التلفزيونية العامة وقناة "إن تي في" الخاصة: "تم تدمير مبان تضم وحدات هجوم وتخريب، بالإضافة إلى مستودعات أسلحة وذخيرة تابعة لحزب العمال الكردستاني/وحدات حماية الشعب" خلال العملية التي قادتها وحدات الاستخبارات الوطنية التركية.



ونشرت "تي آر تي" على موقعها مقطع فيديو للهجوم، لكنها لم تقدم تفاصيل حول طريقة الهجوم واحتمال استخدام مسيرات قتالية فيه.



وتصنّف أنقرة ودول غربية حليفة لها حزب العمال الكردستاني "منظمة إرهابية"، علما أن وحدات حماية الشعب التي تعتبرها تركيا امتدادا لحزب العمال الكردستاني، قاتلت إلى جانب الولايات المتحدة والتحالف الغربي ضد تنظيم الدولة الإسلامية.