الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"يوروبول" تشارك في فريق التحقيق المشترك في الجرائم بأوكرانيا

أخبار دولية
2023-10-05 | 17:30
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;يوروبول&quot; تشارك في فريق التحقيق المشترك في الجرائم بأوكرانيا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
"يوروبول" تشارك في فريق التحقيق المشترك في الجرائم بأوكرانيا

أعلنت وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (يوروبول) أنّها ستشارك في فريق التحقيق المشترك في الجرائم الدولية المفترضة المرتكبة في أوكرانيا.
     
ويهدف فريق التحقيق المشترك (JIT) الذي أنشأته ليتوانيا وبولندا وأوكرانيا في آذار 2022 بدعم من وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال العدالة الجنائية (يوروجست)، إلى تسهيل التحقيقات والملاحقات القضائية في الدول المعنية، وكذلك تلك التي يمكن تقديمها أمام المحكمة الجنائية الدولية. 
     
وانضم مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية - الذي أصدر في آذار مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهمة ارتكاب جريمة حرب تتمثل في ترحيل أطفال أوكرانيين - إلى هذا الفريق بعد شهر، في ما يعدّ سابقة.
     
وقالت يوروبول في بيان: "وفقاً لتفويضها، ستوفّر يوروبول الدعم التحليلي والطب الشرعي لأعضاء فريق التحقيق المشترك".
     
وأضافت أنّ "يوروبول ستدعم جمع وتحليل البيانات التي تمّ الحصول عليها بشكل قانوني من مصادر مفتوحة مثل شبكات التواصل الاجتماعي أو البث التلفزيوني أو الإذاعي".
     
وانضمّت إستونيا ولاتفيا وسلوفاكيا ورومانيا إلى الفريق العام الماضي. وفي آذار 2023، وقّعت السلطات الوطنية السبع التابعة لفريق التحقيق المشترك اتفاقية مع وزارة العدل الأميركية، حسبما ذكرت يوروبول.
     
واتهم وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أمام مجلس الأمن الدولي في أيلول، روسيا بارتكاب "جرائم ضدّ الإنسانية في أوكرانيا بشكل شبه يومي".
     
من جهتها، تستضيف "يوروجست" التي مقرّها الرئيسي في لاهاي وتقدّم الدعم القانوني واللوجستي والمالي والتحليلي للفريق، مكتباً دولياً منذ تموز 2023 للتحقيق في جريمة "العدوان" ضد أوكرانيا.
     
وتزايدت الدعوات لإنشاء محكمة خاصّة بالحرب في أوكرانيا منذ الغزو، اذ تفتقر المحكمة الجنائية الدولية إلى تفويض قضائي لمحاكمة القادة الروس بتهمة "العدوان"، الذي يُعرّف بأنه هجوم من دولة على أخرى في انتهاك لميثاق الأمم المتحدة.

أخبار دولية

يوروبول

التحقيق

الجرائم

أوكرانيا

LBCI التالي
مقتل فلسطينيَّين برصاص الجيش الاسرائيلي في الضفة العربية
أوكرانيا تسقط 24 من أصل 29 مسيّرة روسية خلال الليل
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2023-08-29

"لبنان القوي" يحذر من المحاولة لاستخدام القضاء لتمييع ملف التحقيق بالجرائم المالية

LBCI
أخبار دولية
14:47

سلوفاكيا تجمد قرارات تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
14:43

بوتين: أوكرانيا "ستعيش أسبوعا" فقط إذا توقف التسليح الغربي

LBCI
أخبار دولية
03:35

أوكرانيا تسقط 24 من أصل 29 مسيّرة روسية خلال الليل

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
01:08

النيابة العامة في فنزويلا تصدر مذكرة توقيف بحق المعارض خوان غوايدو

LBCI
أخبار دولية
15:40

ضربات تركية جديدة على أهداف كردية في شمال سوريا

LBCI
أخبار دولية
15:36

وزارة الدفاع الأميركية تعلن إسقاط مسيّرة تركية فوق سوريا

LBCI
أخبار دولية
14:55

إيران تحتجز والدة فتاة في غيبوبة بعد تعرضها "لاعتداء"

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
12:32

"اعتدى عليّ حتى في سرير أمي"... ابنة الـ8 سنوات ضحية زوج والدها وهذا تبريره المريض لفعلته!

LBCI
اسرار
2023-10-03

أسرار الصحف 04-10-2023

LBCI
أخبار دولية
17:30

"يوروبول" تشارك في فريق التحقيق المشترك في الجرائم بأوكرانيا

LBCI
صحف اليوم
01:01

في ملف النزوح... لبنان أمام حل من إثنين في ملف النزوح (الجمهورية)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:14

غزوة البق لمدينة الحب باريس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:13

ما هي أضخم المؤتمرات الطبية في لبنان؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

هل السدود مجهزة لإمكانية حدوث فيضانات؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

إتفاق حول نص رئيسي لـ"إصلاح سياسة الهجرة في أوروبا"... على ماذا ينص؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

مواجهة بين وزير العدل ونادي قضاة لبنان؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

ميقاتي يلوح بإصدار الموازنة بمرسوم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

شبكات التهريب على الحدود من العمق السوري الى العمق اللبناني جرم مستمر يوميا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

السوريون لم يكتفوا بالبشر… حتى بالحجر اجتاحوا لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

معرض Life Hub.. المقدمة الأمثل لإكسبو قطر 2023

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
06:23

معطيات جديدة عن مطلق النار على السفارة الأميركية

LBCI
أمن وقضاء
15:54

إشكال في منطقة الدورة

LBCI
فنّ
05:30

الموت يفجع ناجي أسطا بأعزّ الناس!

LBCI
منوعات
06:45

ذهبت في رحلة شهر العسل لكنها لم تكن تعلم أنها ستكون رحلتها الأخيرة... قصة مأساوية لإحدى ضحايا حافلة البندقية!

LBCI
فنّ
10:56

لاميتا فرنجية بإطلالة مثيرة وجريئة: "الروح البريّة" (صور)

LBCI
خبر كاذب
04:09

ما صحّة تقديم مساعدات بقيمة 10 دولارات أميركية يومياً و300 دولار أميركي شهرياً للاجئين السوريين؟

LBCI
منوعات
07:06

تضييق الخناق على مجتمع الميم-عين يهدّد مناخ الحريات في لبنان

LBCI
أخبار لبنان
09:24

قراران لوزير الداخلية بشأن النازحين السوريين

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More