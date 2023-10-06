النيابة العامة في فنزويلا تصدر مذكرة توقيف بحق المعارض خوان غوايدو

النيابة العامة في فنزويلا تصدر مذكرة توقيف بحق المعارض خوان غوايدو



أعلنت النيابة العامة في فنزويلا الخميس أنها أصدرت مذكرة توقيف بحق زعيم المعارضة خوان غوايدو وأنها ستطلب من الشرطة الدولية "إنتربول" إصدار نشرة حمراء بحقه بناءً على تحقيقات أجرتها محكمة أميركية ونشرت نتائجها في الصحافة.



وأعلن المدعي العام طارق وليام صعب في كلمة عبر التلفزيون "إصدار مذكرة توقيف بحق غوايدو وطلب نشرة حمراء لدى الإنتربول حتى يدفع ثمن جرائمه".



وغوايدو المقيم في المنفى في الولايات المتحدة متهم في بلاده بالخيانة واستغلال مهامه وتبييض أموال وتشكيل عصابة لارتكاب جريمة.



وقال المدعي العام إن "غوايدو إستخدم موارد بيتروليوس دي فنزويلا (شركة النفط الوطنية العملاقة) لإلحاق خسائر تقارب أو تفوق 19 مليار دولار،" مؤكدًا أنه يستند إلى معلومات كشفتها محكمة فدرالية في الولايات المتحدة ونقلتها الصحافة.