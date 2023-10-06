غورغييفا: إفريقيا سيكون لها "صوت أقوى" داخل صندوق النقد الدولي

غورغييفا: إفريقيا سيكون لها "صوت أقوى" داخل صندوق النقد الدولي

أعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا الخميس أن إفريقيا ستحصل قريبًا على مقعد ثالث في مجلس إدارة الصندوق حتى يكون للقارة "صوت أقوى" داخل المؤسسة.



وقبل الإجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي تبدأ الإثنين في مراكش (المغرب)، قالت غورغييفا لوكالة فرانس برس في أبيدجان: "لدي أخبار جيدة لإفريقيا! نحن نستعد ليكون لدينا ممثل ثالث لمنطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في مجلس الإدارة".



وأضافت: "ثمة نقاشات جارية حول الطريقة التي يجب من خلالها للقارة أن تتوافق، وكيف يجب أن يتم ذلك. لكن ما يهم هو أن ذلك يعني صوتًا أقوى لإفريقيا".



كذلك، أعلن البنك الدولي إنشاء مقعد ثالث للبلدان الإفريقية في مجلس إدارته، وهو قرار يتوقع أن يصادق عليه في الإجتماعات السنوية.