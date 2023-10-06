الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

غورغييفا: إفريقيا سيكون لها "صوت أقوى" داخل صندوق النقد الدولي

أخبار دولية
2023-10-06 | 01:17
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
غورغييفا: إفريقيا سيكون لها &quot;صوت أقوى&quot; داخل صندوق النقد الدولي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
غورغييفا: إفريقيا سيكون لها "صوت أقوى" داخل صندوق النقد الدولي

غورغييفا: إفريقيا سيكون لها "صوت أقوى" داخل صندوق النقد الدولي

أعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا الخميس أن إفريقيا ستحصل قريبًا على مقعد ثالث في مجلس إدارة الصندوق حتى يكون للقارة "صوت أقوى" داخل المؤسسة. 
     
وقبل الإجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي تبدأ الإثنين في مراكش (المغرب)، قالت غورغييفا لوكالة فرانس برس في أبيدجان: "لدي أخبار جيدة لإفريقيا! نحن نستعد ليكون لدينا ممثل ثالث لمنطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في مجلس الإدارة".
     
وأضافت: "ثمة نقاشات جارية حول الطريقة التي يجب من خلالها للقارة أن تتوافق، وكيف يجب أن يتم ذلك. لكن ما يهم هو أن ذلك يعني صوتًا أقوى لإفريقيا".
     
كذلك، أعلن البنك الدولي إنشاء مقعد ثالث للبلدان الإفريقية في مجلس إدارته، وهو قرار يتوقع أن يصادق عليه في الإجتماعات السنوية.

أخبار دولية

المديرة العامة لصندوق النقد الدولي

كريستالينا غورغييفا

LBCI التالي
ترامب كشف لملياردير أسترالي معلومات سرية حول غواصات نووية أميركية
النيابة العامة في فنزويلا تصدر مذكرة توقيف بحق المعارض خوان غوايدو
LBCI السابق
اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
05:16

قتلى في فيضان بحيرة جليدية في الهند

LBCI
أخبار دولية
03:07

تعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبيّ لمكافحة الهجرة غير الشرعية

LBCI
أخبار دولية
03:00

تركيا: قرار البرلمان الأوروبيّ حول ناغورني قره باغ "شعبوي ومعاد للإسلام"

LBCI
أخبار دولية
02:28

كييف تسقط مسيّرات روسية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:16

المرصد السوري: سبعة قتلى على الأقل في هجوم بمسيّرات على الكلية الحربية في حمص

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:13

ما هي أضخم المؤتمرات الطبية في لبنان؟

LBCI
أخبار دولية
01:23

اليونيسف: الكوارث المناخية أدت إلى 43,1 مليون عملية نزوح لأطفال بين 2016 و2021

LBCI
منوعات
10:05

اكتشاف عظام بشرية مغطاة بعلامات العض... كان الناس يأكلون أحباءهم لسبب صادم!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
04:19

إشكال الدورة بين اللبنانيين والسوريين... ماذا في المعطيات؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:14

غزوة البق لمدينة الحب باريس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:13

ما هي أضخم المؤتمرات الطبية في لبنان؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

هل السدود مجهزة لإمكانية حدوث فيضانات؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

إتفاق حول نص رئيسي لـ"إصلاح سياسة الهجرة في أوروبا"... على ماذا ينص؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

مواجهة بين وزير العدل ونادي قضاة لبنان؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

ميقاتي يلوح بإصدار الموازنة بمرسوم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

شبكات التهريب على الحدود من العمق السوري الى العمق اللبناني جرم مستمر يوميا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

السوريون لم يكتفوا بالبشر… حتى بالحجر اجتاحوا لبنان

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
06:23

معطيات جديدة عن مطلق النار على السفارة الأميركية

LBCI
اقتصاد
02:06

إنخفاض في سعر صفيحة البنزين

LBCI
أمن وقضاء
15:54

إشكال في منطقة الدورة

LBCI
فنّ
05:30

الموت يفجع ناجي أسطا بأعزّ الناس!

LBCI
منوعات
06:45

ذهبت في رحلة شهر العسل لكنها لم تكن تعلم أنها ستكون رحلتها الأخيرة... قصة مأساوية لإحدى ضحايا حافلة البندقية!

LBCI
فنّ
10:56

لاميتا فرنجية بإطلالة مثيرة وجريئة: "الروح البريّة" (صور)

LBCI
منوعات
07:21

في موقف مضحك...عنزة تفسد عرض زواج (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
11:30

مولوي طلب من قوى الأمن اطلاق حملة لتوقيف دراجات نارية يقودها سوريون لا يحملون الإقامة ومن محافظ بيروت إزالة ظاهرة التسول

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More