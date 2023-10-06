ترامب كشف لملياردير أسترالي معلومات سرية حول غواصات نووية أميركية

ترامب كشف لملياردير أسترالي معلومات سرية حول غواصات نووية أميركية

ذكرت قناة "إيه بي سي نيوز" وصحيفة "نيويورك تايمز" مساء الخميس أن دونالد ترامب تشارك قبيل مغادرته البيت الأبيض معلومات سرية حول غواصات نووية أميركية مع رجل أعمال أسترالي.



ونقلت الوسيلتان الإعلاميتان عن مصادر لم تسمهما أن ذلك حصل في نيسان 2021 في مقر إقامة الرئيس السابق في مارالاغو بفلوريدا، وهو ناد ينتمي إليه أيضًا الأسترالي أنتوني برات.



ثم تشارك هذا الملياردير الذي يدير إحدى أكبر شركات تغليف الكرتون في العالم هذه المعلومات مع ما لا يقل عن 45 شخصًا على الأقل، وفقًا لـ"إيه بي سي نيوز"، بمن فيهم موظفون في شركته وصحافيون ومسؤولون أستراليون، بما في ذلك رؤساء وزراء سابقون.



وبحسب الوسيلتان الإعلاميتان، فقد تم الإستماع إلى برات في شأن هذا الموضوع من جانب محققين فدراليين يعملون على ملف ما يزعم أنه تعامل ترامب بإهمال مع عشرات الوثائق السرية بعد مغادرته البيت الأبيض، وهي قضية ستتم محاكمة الرئيس السابق فيها بتاريخ أيار 2024 في فلوريدا.



وذكرت المصادر نفسها أن تبادلات ترامب مع رجل الأعمال هذا يمكن أن تعرض الأسطول النووي الأميركي للخطر.

