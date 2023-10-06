اليونيسف: الكوارث المناخية أدت إلى 43,1 مليون عملية نزوح لأطفال بين 2016 و2021

اليونيسف: الكوارث المناخية أدت إلى 43,1 مليون عملية نزوح لأطفال بين 2016 و2021

تسببت الفيضانات والعواصف والجفاف والكوارث التي يغذيها الإحترار المناخي في 43,1 مليون عملية نزوح لأطفال بين عامي 2016 و2021، حسبما حذرت منظمة يونيسف في تقرير نشرته الخميس، قائلة إن هذه ليست سوى "الجزء الظاهر من جبل الجليد".



وفي التقرير الذي نشر الخميس، روت الوكالة التابعة للأمم المتحدة الصدمة التي تعرضت لها خوانا التي كانت تبلغ 9 سنوات عام 2020 عندما غمرت المياه المدينة حيث كانت تعيش في غواتيمالا بعد إعصاري إيتا وأيوتا، وقصة الأختين الصغيرتين ميا ومايا اللتين شاهدتا منزلهما المتنقل تدمره النيران في كاليفورنيا.



ومن جهته، روى عبد العظيم، وهو طفل سوداني غمرت المياه قريته في آب 2022 ولم يكن ممكنًا الوصول إليها إلا في قوارب: "أخذنا أمتعتنا إلى الطريق العام حيث عشنا لأسابيع".



وبين عامي 2016 و2021، أدت أربعة أنواع من الكوارث المناخية (فيضانات، عواصف، جفاف وحرائق) يزداد تواترها وشدتها مع ظاهرة الإحتباس الحراري إلى حصول 43,1 مليون عملية نزوح لأطفال داخل 44 دولة، 95% منها مرتبطة بالفيضانات والعواصف، حسب التقرير.