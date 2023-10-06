بايدن يستأنف عمليات الطرد المباشرة للمهاجرين غير الشرعيين إلى فنزويلا

قرر الرئيس الأميركي جو بايدن الذي يتهمه اليمين بالضعف في التعامل مع أزمة الهجرة أن يستأنف عمليات الطرد المباشرة للمهاجرين غير الشرعيين إلى فنزويلا، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية في بيان.وذكرت الوزارة أن السلطات في كراكاس وافقت على إستقبال رعاياها الذين ستتم إعادتهم.وقالت الحكومة الفنزويلية في بيان إن "البلدين توصلا إلى إتفاق يسمح بإعادة منظمة وآمنة وقانونية للمواطنين الفنزويليين من الولايات المتحدة".