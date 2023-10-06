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كييف تسقط مسيّرات روسية
أخبار دولية
2023-10-06 | 02:28
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كييف تسقط مسيّرات روسية
أسقطت كييف 25 من أصل 33 طائرة مسيّرة من طراز شاهد 131/136، أطلقتها روسيا، في مناطق أوديسا وميكولايف وخاركيف ودنيبرو وتشيركاسي وجيتومير، وَفق ما أعلنت كييف، في بيان.
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