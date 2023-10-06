كييف تسقط مسيّرات روسية

أسقطت كييف 25 من أصل 33 طائرة مسيّرة من طراز شاهد 131/136، أطلقتها روسيا، في مناطق أوديسا وميكولايف وخاركيف ودنيبرو وتشيركاسي وجيتومير، وَفق ما أعلنت كييف، في بيان.

