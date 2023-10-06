تركيا: قرار البرلمان الأوروبيّ حول ناغورني قره باغ "شعبوي ومعاد للإسلام"

ندّدت وزارة الخارجية التركية قرارًا للبرلمان الأوروبي ّ الذي يدعو إلى فرض عقوبات على أذربيجان ويدين تورطها في النزاع في ناغورني قره باغ، معتبرة إياه "شعبويًا وعنصريًا ومعاديًا للإسلام".



واتهم في هذا القرار، أعضاء البرلمان الأوروبيّ باكو بـ"التطهير العرقي" و"يدينون تورط تركيا في تسليح أذربيجان ودعمها الكامل لهجمات باكو في عامي 2020 و2023" في ناغورني قره باغ.

