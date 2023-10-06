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تعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبيّ لمكافحة الهجرة غير الشرعية
أخبار دولية
2023-10-06 | 03:07
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تعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبيّ لمكافحة الهجرة غير الشرعية
أعلنت المملكة المتحدة تعزيز تعاونها مع كثير من دول الاتحاد الأوروبي، وكذلك مع صربيا وألبانيا، لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
وقال رئيس الوزراء البريطانيّ ريشي سوناك لوكالة فرانس برس إنّ: "مكافحة الهجرة غير الشرعية هي تحدٍ أوروبي مشترك. الأرقام تتزايد في كل مكان. وأعتقد، على غرار قادة أوروبيين آخرين، أنه يعود إلينا أن نقرر من يجب أن يأتي إلى بلداننا، وليس إلى الجماعات الإجرامية" في إشارة إلى المهربين.
وأضاف سوناك، خلال قِمّة المجموعة السياسية الأوروبية، في غرناطة، في جنوب إسبانيا: "يمكننا أن نفعل المزيد، من خلال تبادل المعلومات الاستخبارية، والعمل على نحو استباقي لتعطيل" الشبكات و"من خلال التعاون مع البلدان الشريكة".
وأشار الى انخفاض عدد الوافدين إلى المملكة المتحدة بمقدار الخُمس هذا العام، للمرة الأولى منذ ظهور ظاهرة "القوارب الصغيرة" بفضل هذا النوع من العمل.
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