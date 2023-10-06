قتلى في فيضان بحيرة جليدية في الهند

قُتل 40 شخصًا على الأقل، في الفيضانات التي اجتاحت شمال شرق الهند، إثر هطول أمطار غزيرة على بحيرة جليدية، في هملايا، وَفق ما أفاد مسؤولون حكوميون.