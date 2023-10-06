الصحافية الإيرانية المسجونة في طهران تفوز بجائزة نوبل للسلام

فازت الناشطة الإيرانية نرجس محمدي المسجونة، في طهران، بجائزة نوبل للسلام، على ما أعلنت رئيسة لجنة نوبل النروجية بيريت رايس أندرسن.



وقالت أندرسن، في أوسلو، أن الجائزة كافأت الناشطة والصحافية البالغة 51 عامًا على "معركتها ضد قمع النساء، في إيران، وكفاحها من أجل تشجيع حقوق الإنسان والحرية للجميع".

وتعتبر نرجس من أبرز الناشطات الإيرانيات في مجال حقوق الإنسان، وهي تدافع عن حقوق النساء ومن مناصري إلغاء عقوبة الإعدام.

وهي تقضي حاليا أحكاما عديدة في سجن إيفين في العاصمة طهران، وتبلغ مجمل الأحكام التي عوقبت بها حوالي 12 عاما سجنا، وذلك وفقا للمنظمات الحقوقية.

ووجهت السلطات الإيرانية إلى هذه الناشطة عدة اتهامات من أبرزها نشر الدعاية ضد الدولة.

وقد أملت لجنة نوبل أن تطلق إيران سراح محمدي بعد فوزها بجائزة السلام، كما حثّت الأمم المتحدة إيران على الإفراج عنها.