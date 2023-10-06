الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
فيلم لبناني
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الصحافية الإيرانية المسجونة في طهران تفوز بجائزة نوبل للسلام

أخبار دولية
2023-10-06 | 05:27
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الصحافية الإيرانية المسجونة في طهران تفوز بجائزة نوبل للسلام
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الصحافية الإيرانية المسجونة في طهران تفوز بجائزة نوبل للسلام

فازت الناشطة الإيرانية نرجس محمدي المسجونة، في طهران، بجائزة نوبل للسلام، على ما أعلنت رئيسة لجنة نوبل النروجية بيريت رايس أندرسن.
     
وقالت أندرسن، في أوسلو، أن الجائزة كافأت الناشطة والصحافية البالغة 51 عامًا على "معركتها ضد قمع النساء، في إيران، وكفاحها من أجل تشجيع حقوق الإنسان والحرية للجميع".
 
وتعتبر نرجس من أبرز الناشطات الإيرانيات في مجال حقوق الإنسان، وهي تدافع عن حقوق النساء ومن مناصري إلغاء عقوبة الإعدام.
وهي تقضي حاليا أحكاما عديدة في سجن إيفين في العاصمة طهران، وتبلغ مجمل الأحكام التي عوقبت بها حوالي 12 عاما سجنا، وذلك وفقا للمنظمات الحقوقية.
 
ووجهت السلطات الإيرانية إلى هذه الناشطة عدة اتهامات من أبرزها نشر الدعاية ضد الدولة.   
 
وقد أملت لجنة نوبل أن تطلق إيران سراح محمدي بعد فوزها بجائزة السلام، كما حثّت الأمم المتحدة إيران على الإفراج عنها. 

آخر الأخبار

أخبار دولية

نرجس محمدي

جائزة نوبل

طهران

إيران

LBCI التالي
وزير الدفاع الروسي يدعو إلى تسريع إنتاج الطائرات المقاتلة
قتلى في فيضان بحيرة جليدية في الهند
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:20

طهران تنتقد الغرب إثر تصريحات بشأن فتاة إيرانية في غيبوبة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-09-18

بعثة نادي النصر السعودي وصلت إلى طهران لمواجهة فريق Perspolis الإيراني

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-09-18

هل تكون خطوة تبادل السجناء والافراجِ عن الأموال الإيرانية بابا لحلحة باقي الملفات العالقة بين طهران وواشنطن؟

LBCI
خبر عاجل
2023-09-18

بايدن يصدر عفوا عن خمسة ايرانيين في إطار صفقة التبادل مع الولايات المتحدة الاميركية وثلاثة من السجناء لا يريدون الذهاب إلى إيران أما الأميركيون المفرج عنهم في ايران فغادروا طهران

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
09:04

مقتل جندي تركي بهجوم في سوريا

LBCI
أخبار دولية
07:21

الكرملين: روسيا لا تضرب سوى "أهداف عسكرية"

LBCI
أخبار دولية
06:41

الأمم المتحدة: كل شيء يشير إلى أن صاروخًا روسيًا هو الذي أصاب غروزا في أوكرانيا

LBCI
أخبار دولية
06:34

مسيرات جديدة حاولت الوصول الى مستشفى حمص العسكري

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
04:19

إشكال الدورة بين اللبنانيين والسوريين... ماذا في المعطيات؟

LBCI
منوعات
04:48

قفزت أمام دراجة نارية بكل شجاعة...اليكم ما فعلته ضابطة شرطة لالقاء القبض على اللصوص! (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
2023-09-26

وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب: لبنان يتمتع بكل مقومات السياحة ومن بينها الشعب الرائع وسنقف خلف مبادرة "رؤية الجذور والمسارات العربية" وندعمها كما سنستمر بالعمل معًا لنشر الثقافة والسياحة العربية

LBCI
منوعات
07:00

اعتداءات جنسية هائلة وحالات اغتصاب... ماذا يحدث خلف جدران إحدى أهم الكليات العسكرية للمراهقين في بريطانيا؟!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
06:45

دعم وزارة الصحة حملة الكشف المبكر للسرطان

LBCI
أخبار لبنان
04:19

إشكال الدورة بين اللبنانيين والسوريين... ماذا في المعطيات؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:14

غزوة البق لمدينة الحب باريس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:13

ما هي أضخم المؤتمرات الطبية في لبنان؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

هل السدود مجهزة لإمكانية حدوث فيضانات؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

إتفاق حول نص رئيسي لـ"إصلاح سياسة الهجرة في أوروبا"... على ماذا ينص؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

مواجهة بين وزير العدل ونادي قضاة لبنان؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

ميقاتي يلوح بإصدار الموازنة بمرسوم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

شبكات التهريب على الحدود من العمق السوري الى العمق اللبناني جرم مستمر يوميا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:06

إنخفاض في سعر صفيحة البنزين

LBCI
أمن وقضاء
15:54

إشكال في منطقة الدورة

LBCI
فنّ
10:56

لاميتا فرنجية بإطلالة مثيرة وجريئة: "الروح البريّة" (صور)

LBCI
أخبار لبنان
04:19

إشكال الدورة بين اللبنانيين والسوريين... ماذا في المعطيات؟

LBCI
أمن وقضاء
11:30

مولوي طلب من قوى الأمن اطلاق حملة لتوقيف دراجات نارية يقودها سوريون لا يحملون الإقامة ومن محافظ بيروت إزالة ظاهرة التسول

LBCI
منوعات
13:38

ظنّت أنها تقتل كلبا ضالا... لكن جريمتها كانت أسوأ بكثير وهذه هي الضحية!

LBCI
حال الطقس
03:20

إحتمال تساقط أمطار محلية... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
فنّ
05:32

الخبر يقلق المتابعين.. هل توفي دريد لحام؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More