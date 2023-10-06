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وزير الدفاع الروسي يدعو إلى تسريع إنتاج الطائرات المقاتلة

أخبار دولية
2023-10-06 | 06:33
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وزير الدفاع الروسي يدعو إلى تسريع إنتاج الطائرات المقاتلة
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وزير الدفاع الروسي يدعو إلى تسريع إنتاج الطائرات المقاتلة

وزير الدفاع الروسي يدعو إلى تسريع إنتاج الطائرات المقاتلة

دعا وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الجمعة إلى إنتاج مزيد من الطائرات المقاتلة من طراز سو-34 فيما تواصل موسكو هجومها على أوكرانيا.
     
وكان الكرملين قد أعلن عن زيادة الإنفاق العسكري بشكل كبير بما يلبي إحتياجاته العسكرية في أوكرانيا مع إقتراب الهجوم الواسع النطاق من إنهاء عامه الثاني.
     
وقال شويغو خلال زيارة لقاعدة تصنيع لسلاح الطيران في نوفوسيبيرسك في سيبيريا: "هذه الطائرات تؤدي أعمالًا شاقة. يمكنها القيام بأربع إلى خمس طلعات يوميًا".
     
وأضاف: "لهذا السبب نحتاج إلى تكثيف وتسريع إنتاجها".
     
وأكد أن وزارة الدفاع كلفت إدارة المصنع بتسريع أعمال الإنتاج والتصليح لطائرات سو-34 لأن هذا السلاح مطلوب.

أخبار دولية

وزير الدفاع الروسي

سيرغي شويغو

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