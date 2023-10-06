مسيرات جديدة حاولت الوصول الى مستشفى حمص العسكري

حاولت مسيرات جديدة الوصول الى مستشفى حمص العسكري، لكن تصدت لها الدفاعات الجوية للجيش السوري، بحسب ما نقلت وسائل اعلام سورية.



وكانت حمص عرضةً لمسيّرات استهدفت ظهر الخميس حفل تخريج الطلاب الضباط في الكلية الحربية، وقد بلغ عدد القتلى الى 89 ووصل عدد الإصابات إلى 277 إصابة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة السورية.



ووسط أجواء من الحزن، تجمع العشرات من أهالي الضحايا منذ الصباح الباكر أمام المستشفى العسكري في حمص، وتمّت مراسم التشييع على دفعات لقرابة ثلاثينَ قتيلا من عسكريين ومدنيين بحضور وزير الدفاع السوري.



